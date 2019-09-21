Yay – 23 Eylül Haftalık Burç Yorumu

23 Eylül haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş Terazi burcuna geçecek hem de Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber oldukça sosyal, o parti senin bu parti benim, arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak. Arkadaşlarınız ve dostlarınızdan güzel destekler alabileceksiniz.

Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Dostluklarınızın, arkadaşlıklarınızın bir nevi testten geçeceği bir zaman olacak. Bir dostunuzla aranızda para ile ilgili ödeme, borç alacak verecek gibi bir mevzu oluşabilir. Olası bu konu ile ilgili bir sorunu çok fazla büyütmemeye özen göstermekte yarar var. Bunun yanı sıra hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var.

11. evinizde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Yeni Ay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.