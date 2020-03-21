Yay – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu

23 Mart haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır.

Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz. Yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber olacak. Bu haftanın konusu para! Lütfen kullandığınız kredi kartlarınızı bir süreliğine yok edin, sanki içinizden gizli bir güç sürekli para harcamanız konusunda sinsi sinsi mesajlar verebilir! Eğer bir alım satım işiniz varsa, bu hafta bu konuyla ilgili güçlü kişilerden harika destekler alabilirsiniz. Para ile ilgili konularda azimli, güçlü, her türlü zorluğun üstesinden rahat bir şekilde gelebileceksiniz. Aslında durum o kadar kötü değil para konusunda ama azıcık denetimi elinize almanızda yarar var. Sizin yerinizde olsam bu hafta zam konusunu hiç düşünmeden konuşurdum, patronunuzun başını etini yiyebilirsiniz zam konusunda!