Yay – 23 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

23 Temmuz haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gündem maddesi Kova burcunda meydana gelecek olan Marsyen Ay Tutulması olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular eğitimle ilgili konular, kardeşler, yakın çevreniz, seyahatler, komşuluk ilişkileri, kuzenler ile ilgili konular olacaktır.

Öncelikle tutulma ile birlikte spontane, plansız bir tatile bir seyahate çıkabilirsiniz. Hatta bu seyahate hoşlandığınız biri veya partneriniz varsa onunla da çıkabilirsiniz. Yaratıcılık, hobiniz olan bir konuda eğitim almaya da karar verebilirsiniz. Tutulma etkisi ile iş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. Birden fazla anlaşma, sözleşme durumları olabilir, amma velakin şuan Merkür geri harekette ve tüm anlaşma ve sözleşmeler için en azından 20 Ağustos’a kadar beklemenizi öneririm. İş anlamında üzerinizde her zamankinden çok daha fazla baskı ve sorumluluk hissedebilirsiniz, ama bu süreçte patronlarla papaz olmamaya özen gösterin.

Yine tutulma etkisi ile internet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir, sosyal ağlar üzerinde daha aktif çalışmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir, web sitesi açabilir, blog açabilirsiniz. Fakat Merkür Retro olduğundan yine de işlerin bozulmaması adına 20 Ağustos’tan sonra bir zaman harekete geçmekte fayda var. Birinci dereceden akrabalarınız, kuzenleriniz, kardeşlerinizin hayatlarında zorlu dramatik gelişmeler söz konusu olabilir ve sizin yardım etmeniz gerekebilir bu tutulma haftasında. Ve trafik sorunlarına, trafik kazalarına dikkat edin, arabanızı çılgınlar gibi kullanmayın.