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Yay – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

24 Ağustos haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 22, 2020
Yay – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
24 Ağustos haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki gergin  görünümle başlıyoruz. Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi hem özel hayatla ilgili konularda hem de finansal konular, borçlar, alacak verecek konuları, krediler, demelerle ilgili konularda ciddi problemlere, krizlere, zorlanmalara işaret etmekte.

Bu hafta kredi çekmek, finansal anlamda riskli yatırımlarda bulunmakta, lüks tüketim yapmak için pek de uygun bir hafta değil. Özel hayatınızda ise finansal konuları bağlayan durumlar yüzünden de sıkıntılar meydana gelebilir. Bu hafta Venüs ile Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak. Evinizi, yaşadığınız alanı güzelleştirmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Venüs ile Plüton etkileşimi ile de finansal anlamda kazançlar söz konusu fakat beklenmedik ani harcamalar, masraflar çıkabilir. Kredi vesaire düşünüyorsanız sıkıntılı bir şekilde olsa da amacınıza ulaşabileceksiniz.

Burç Yorumları

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