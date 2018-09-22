Yay – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu

24 Eylül haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır.

Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz. Yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. Dolunay sürecinde Şiron, Merkür, Satürn arasında da zorlu bir görünüm meydana gelecek. Özelikle hafta boyunca arkadaşlarınızla iletişim kurmakta zorlanabilir, farkında olmadan onların kalplerini kırabilirsiniz. Dostlarınızla aranızda duygusal gerilimler baş gösterebilir. Ve bazı dostlarınızın, sizin fikirlerinize çok ihtiyacı olabilir. Onlara gözüm ablalık yapabilir, tavsiyeler vermeniz gerekebilir. Bu tavsiyeleri verirken, kırıcı olmamaya özen gösterin. Özellikle parasal konularda yana bu hafta yüzünüz pek gülmeyebilir, finansal işleriniz engellere takılabilir. Ekonomik olarak kendinizi güvende hissetmeyebilirsiniz. Kendinize bu anlamda çeki düzen vermeli, ekonomik gerçeklerinizden kaçmamalısınız.