Yay – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu

24 Haziran haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün/Venüs etkileşimi ile iş ve kariyerinizle ilintili konularda özellikle kadın figürlerle, yöneticilerle ilişkilerde zorlanma, hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Kariyerinizle ilgili konularda gerçekçi olmayı elden bırakmamanız gerekiyor, fazlaca hayal kurmak bu konuda sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Artık tatil planlarınızı organize etme zamanı! Yurt dışı için turları araştırabilirsiniz. Yabancılar, ithalat, ihracat, alım ve satım..vb konularla ilgili iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor.