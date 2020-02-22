Yay – 24 Şubat Haftalık Burç Yorumu

24 Şubat haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Yeni Ay su grubundan bir burç olan Balık burcunda olacağından, evinizde veya ofisinizde su tesisatı sorunları oluşabilir. Banyo, tuvalet, mutfağı yeniden bir elden geçirmeniz gerekebilir. Ya da diyelim ki yeni bir yer satın alacaksınız, alacağınız yerin tesisatını bir ustaya göstermeden, kontrol etmeden almayın. Ya da kiralama yapacaksanız da aynı şekilde evi veya ofisi iyice gözden geçirtin.

Bir de bu Yeni Ay zamanı evinizi yeniden düzenlemek, boyamak, evin şeklini, görüntüsünü değiştirmek, evinize yeni eşyalar, mobilyalar almak için de uygun bir zamanda olacaksınız. Fakat Merkür'ün aynı alanda geri harekette oluşu bu konularda nakliye sorunu gibi bazı gecikmelerinde olabileceğine işaret etmekte. Ebeveynlerinizle ilgilenmek sağlıklarına özen göstermek zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir. Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Parasal anlamda hiçbir konuyu takıntı haline dönüştürmeyin, ödemelerde gecikmeler söz konusu olabilir. Para yüzünden kimseyle aranızı bozmayın, hele ki özel hayatınızdaki kişilerle hiç. Bu hafta keyif, zevk-i sefa için daha çok para harcayabilirsiniz de. Maddi anlamda yatırım yapmak, paranızla risk almak için de pek uygun değil. Değerli eşyalarınıza göz kulak olun, kaybetmeyin veya çaldırmayın. Eğer yalnızsanız bu hafta başlayan ilişkiler biraz daha cinsel temalı olabilir.