Yay – 25 Haziran Haftalık Burç Yorumu

25 Haziran haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars'ın geri hareketinin etkileri ile başlıyoruz arkadaşlar, 28 Ağustos’a kadar da devam edecek. Mars haritanızın 3. evinde geri gidecek. 3. ev genel olarak yazışma, iletişim, kardeşler, yakın çevre, akrabalar, eğitim ile ilgilidir.

Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte. Kardeşlerinizle ilişkilerde bu süreçte hele ki onlarla ortaklaşa bir takım işler yürütüyorsanız bazı sıkıntılar devreye girebilir. Elinizde patlayacak, bomba bir proje vardır, ama bir türlü bunu bir takım kanallara ikna etmekte veya pazarlamakta zorlanabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de, ki bence bu en önemli olanı, trafikte dikkatli olmanızda yarar var. Trafikte dikkat dağınıklığı sonucu minik kazalar, arabanızın orasını burasını sürekli çizebilirsiniz. Elinizdeki işleri satmak için tekrar tekrar uğraşmanız gerekebilir, ama yılmayın!

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Artık tatil planlarınızı organize etme zamanı! Yurt dışı için turları araştırabilirsiniz. Yabancılar, ithalat ve ihracat, alım ve satım..vb konularla ilgili iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. Bu hafta son olarak Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek arkadaşlar. Finansal konular bu Dolunay’ın ilgi odağı olacak. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Bu Oğlak burcu Dolunay’ı yarayacak size. Gereksiz fuzuli harcamalardan uzak durun.