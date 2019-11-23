Yay – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu

25 Kasım haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar maddi anlamda bereketli ve kazançlarınızın artabileceği bir süreç olacak. Terfi ile birlikte maaş artışı söz konusu olabilir, alım-satımlardan gelirinizi arttırabilirsiniz. Her halükarda geliriniz olumlu bir şekilde artmaya başlıyor. Tabi bu geçiş özellikle giysi alışverişlerinin de en çok yapıldığı dönem, güzelleşmek, kendinizi iyi hissetmek adına da sıkça alışverişler yapabilirsiniz. Yükte hafif pahada ağır şeyleri alabilirsiniz bu süreçte daha çok.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte, hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Yeni Ay ile birlikte hayatınıza yeni bir sayfa açabilirsiniz, özellikle sağlığınızla ilgili konularda. Sigara, alkol gibi bağımlı olduğunuz bir konu ile ilişkili profesyonel bir destek yardımı ile kurtulabilirsiniz. Tabii bu yeni sayfa sadece sağlığınız olmak zorunda değil, sizi kısıtlayan, zorlayan herhangi bir koşuldan da kurtulmak için destekleyici olacaktır. Finansal bir krizi çözebilmek için hatırı sayılır kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Yeni ürün ortaya koymak, yeni bir projeye başlamak, yeni bir iş girişiminde bulunmak, şirket açmak, büyümesini istediğiniz herhangi bir durum için başlangıçlar yapabilirsiniz.