Yay – 25 Mart Haftalık Burç Yorumu

25 Mart haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 20 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde evinizi daha konforlu, keyifli bir hale getirmeniz için bir şeyler yapabileceğinize işaret ediyor, aile içinde, evinizde keyif ve huzur rüzgarları esmeye başlıyor. Evinize dekoratif anlamda minik dokunuşlar yapabilirsiniz.

Venüs etkisi sayesinde evinizde arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, ev hediyeleri alabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan güzel destekler görebileceksiniz bu hafta. Aile ortamınızda huzur, güveni, uyumu yaratan siz olabilirsiniz. Yaşadığınız ülkenin doğal güzelliklerini, tarihi yerlerini gezebilir, kendi atalarınızı köklerinizi araştırabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız ailenizin tanıştıracağı biri ile romantik bir karşılaşma söz konusu olabilir. Eğer evli iseniz evinizde barış ortamını sağlama görevi size düşer. Evinizde arkadaşlarınızla daha mutlu zamanlar geçirebilir, onlara hizmet etmekten keyif alabilirsiniz. Aşk, yakın çevrenizde, aynı mahallede, aynı semtte olan biri ile olabilir eğer yalnız iseniz!

Bu hafta Mars da İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars ikili ilişkiler, ortaklıklar, partner ilişkileri ile ilgili konularda stres, mücadele, enerji, motivasyon getirecektir. Şimdi bu etki sayesinde eğer hayatınızda partner veya ortak var ise onunla zaman zaman fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Yalnız bu çatışmanın dozajı bir parça sert olabilir. Karşınızdaki kişiyle ilgili kendinizi sürekli stres altında hissedebilirsiniz veya onunla sürekli mücadele etmeniz gereken bir ortamda bulabilirsiniz kendinizi. Eğer hayatınızda özel birisi yok ise, kafanız oldukça karışacak demektir, acaba kimi seçseniz, kiminle birlikte olsanız? Bir iyi etki daha, düşmanlarınız ve size zarar vermek isteyenler kartlarını size karşı açık oynayacaklar, sizler bu sayede düşmanlarınızı daha iyi tanıyor olacaksınız.