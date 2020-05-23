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Yay – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

25 Mayıs haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 23, 2020
Yay – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
25 Mayıs haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile birlikte, başkalarına ait finansal konularla ilgili daha çok kafa patlatacağınıza, ortaklaşa kazanılan gelirleri arttırmak için yeni fikirler üretebileceğinize işaret ediyor.

Yalnız finansal konularla ilgili mantıklı olmak yerine daha duygusal kararlar vermeye yatkın olabilirsiniz. Bu finansal konular aile bireyinizi bağlayan konularda olabilir. Bu dönem kredi araştırmaları içine girebilir, yatırım yapmak için krediler çekebilirsiniz. Yine ev almak, iş yeri açmak, toprak yatırımı yapmak için de araştırmalar yapabilirsiniz. Fakat 8. evinizde ilerleyecek olan Merkür, iletişim ile ilgili krizlere de işaret etmekte. Kullandığınız cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi eşyalar birden arızalanabilir, teknik servislerle de yoğun bir iletişim içinde olabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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