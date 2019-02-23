Yay – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

25 Şubat haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Uranüs/Venüs etkileşimi iş görüşmelerinde karşı tarafı etkilemek için her türlü silahınızı rahatlıkla kullanabileceğinize işaret ettiği gibi, orijinal tavrınızla rahatlıkla karşınızdakileri etkileyebileceksiniz.

Akabinde Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle çok daha uyumlu ve de keyifli birliktelikler geçirebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak ve ay sonuna kadar belki de önümüzdeki ay için tatil planları yapabilirsiniz. Venüs 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Tam da bu dönem kardeşlerinizle aranızda çözülmesi zor meseleler var ise, barışmak adına karşılıklı adımlar atılabilir. Sosyal medyayı daha aktif kullanabilir, paylaşımlarınız artabilir. Eğer yalnızsanız sosyal medya aracılığı ile ya da yakın çevrenizdeki insanların araya girmesi ile yeni birileri ile tanışabilirsiniz.