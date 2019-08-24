Yay – 26 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

26 Ağustos haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli gökyüzündeki Mars ile Uranüs arasındaki etkileşim ile geçecek. Size kazanç getirecek bir proje veya iş teklifi alabilir, iş hayatınız ve çalışma ortamınızla ilgili beklenmedik, sürpriz bir takım gelişmeler yaşanabilir. Yalnız bu hafta birlikte iş yaptığınız kişilerle ani kavgalardan, çatışmalardan uzak durmanızda yarar var. İş ile ilgili öfke ile kalkan zarar ile oturur sözünü unutmayınız lütfen.

Sürpriz, sıra dışı beklenmedik bir iş teklifi, sürpriz ile karşılaşabilirsiniz, değerlendirmenizde yarar var. Çünkü ucunda güzel kazanç elde edebilirsiniz. İş ortamınızda bir süredir yapmayı hedeflediğiniz düzenlemeleri yapabilir, gündelik hayatınızı düzene oturtmak için harekete geçebilirsiniz. İş ve çalışma koşullarında daha özgür, daha bireysel ve daha korkusuzca harekete geçebilecek, riskler alabileceksiniz. Ödüller de alabilirsiniz.

Bu hafta Merkür, Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bu tarihe kadar iletişim odaklı olacağınıza işaret etmekte. Üstlerden önemli destekler, tavsiyeler, terfiler alabilirsiniz. İşinizle ilgili seyahatler ön plana çıkabilir, yeni bir takım eğitimler, seminerler gündeme gelebilir. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. İş ve kariyerinize ilişkin konularda daha detaycı ve titiz olacaksınız. Bu konuda sizleri memnun etmek pek kolay olmayacaktır. Bunun yanı sıra iyi veya kötü ağzınızdan çıkan her kelime fazlası ile göz önünde olacak ve kolay fark edilecektir. Eğer ki iş arama sürecindeyseniz bu dönem iletişimin yoğun olduğu; satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, marka yönetim, sosyal medya yönetimi, bilişim, internet gibi alanlarda iş bulma şansınız çok daha yüksek olacaktır. İşinizi yaparken çok daha titiz ve dikkatli olacaksınızdır. .

Bu hafta işin içinde 5 gezegenin Başak burcunda olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. İş, kariyer, statü, hayat amacı, saygınlık, kariyer hedefleri, üstler, patronlarla ilişkilere işaret eden alanda meydana gelecek. Genel olarak, iş ve çalışma ortamınızda daha pratik, sistemli, kontrollü bir hafta sizleri bekliyor. Patronlarınız sizden daha mükemmel olmanızı bekleyebilir, bazı minik eleştiriler getirebilirler. Son 10, 15 gündür üzerinde uğraştığınız işleriniz varsa, artık bu hafta o işleri tamamlama, toparlama zamanı olacaktır. Yeni iş başvuruları yapabilir ya da işinizle ilgili konularda kendinize çeki düzen verebilirsiniz.