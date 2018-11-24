Yay – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu

26 Kasım haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Jüpiter'in birlikteliği ile başlıyoruz. Yılın sizler için en şanslı 10 günü başlıyor. Ama sakın tembellik yapmayın! Hedefleriniz ve istekleriniz için harekete geçin. Yaptığınız her iş attığınız her adım pozitif anlamda görünür olacak ve rahatlıkla takdir toplayabileceksiniz.

Toplayacağınız tek şey ne yazık ki sadece takdir değil, hafta boyunca birkaç kilo da toplayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı veya hukuksal her türlü konuda şans sizden yana olacak. Yeni eğitimlere başlamak için de şahane bir hafta olacak. Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçecek ve 7 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, özel hayatınızı ve ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir süreç olacak. Venüs 12. evinizde hareket ediyor olacak. Halk dilinde “kısmetim kapalı” dendiği bir dönemde diyebiliriz. İlişkisi olanlar minik krizlerle mücadele etmeleri gerekebilir, ilişkisi olmayanlar ise pek de herkes tarafından onay verilmeyen, platonik ilişkiler içine çekilebilirler. Yine bu dönem genital bölgeniz hassas olabilir, ağrılar, kaşıntılar oluşabilir. Sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz. Veya bir diğer olası etkisi ise, gizli ilişkileri içine çekilebilir ve etrafınızda ki kişilere bundan pek bahsetmek istemeyebilirsiniz