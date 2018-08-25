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Yay – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

27 Ağustos haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 25, 2018
Yay – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
27 Ağustos haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Psikolojik olarak zorlanabileceğiniz bir hafta yaşayabilirsiniz. Ciddi iletişim sıkıntıları, iletişim araçlarında bozulmalar, kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Fikirlerinizi dile getirmek bu hafta zor olabilir, birileri sizleri engelleyebilir.

Duyabileceğiniz dedikodular canınızı sıkabilir. Maddi anlamda kendinizi biraz kasmanız, harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Güzel haber ise şu aslında, olası maddi bir krizi aşabilmeniz için çevrenizden güzel fikirler ve destekler alabileceğinize işaret etmekte. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır hafta boyunca. Bu hafta hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
27 Ağustos haftasının gökyüzü raporu
Anlaşma, sözleşme ve eğitim fırsatları var
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