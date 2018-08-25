Yay – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

27 Ağustos haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Psikolojik olarak zorlanabileceğiniz bir hafta yaşayabilirsiniz. Ciddi iletişim sıkıntıları, iletişim araçlarında bozulmalar, kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Fikirlerinizi dile getirmek bu hafta zor olabilir, birileri sizleri engelleyebilir.

Duyabileceğiniz dedikodular canınızı sıkabilir. Maddi anlamda kendinizi biraz kasmanız, harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Güzel haber ise şu aslında, olası maddi bir krizi aşabilmeniz için çevrenizden güzel fikirler ve destekler alabileceğinize işaret etmekte. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır hafta boyunca. Bu hafta hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz.