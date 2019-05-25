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Yay – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 25, 2019
Yay – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
27 Mayıs haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Söyledikleriniz, tavırlarınız, davranışlarınız karşınızdaki kişiler tarafından yanlış algılanabilir, eleştirilebilirsiniz. Bunun yanı sıra hassas ve alıngan olabilir, direk duygusala bağlayabilirsiniz bu hafta.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Finansal anlamda kendinize çeki düzen vereceğinize, bütçenizi düzenleyebileceğinize işaret etmektedir. Yeni iş projeleri alabilirsiniz. Yalnız bu hafta finansal anlamda riskler almak için pek uygun değil, maddi anlamda hedef belirleme ve bu hedeflere göre çalışma, plan yapma haftası sizler için bir nevi.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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Güneş İkizler burcunda: Dilimize kuvvet