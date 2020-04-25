Yay – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu

27 Nisan haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda huzur ve başarıyı yakalamanız çok daha kolay olacaktır.

Birlikte çalıştığınız kişiler ile daha verimli paylaşımlar gerçekleştirebilirsiniz, kazançlarınızı artırabilirsiniz, yeni işler, projeler gündeme gelebilir, işinizle ilgili sözleşmeler anlaşmalar yapabilirsiniz. İş hayatınızda iletişim trafiğiniz oldukça artmaya başlıyor, öğrenmek adına bazı eğitimler alabilirsiniz. Yine sağlıkla ilgili pek çok araştırma yapabilir, merakınızı gidebilirsiniz. Ya da sağlıklı yaşam konusunda araştırmalar yapabilir, kendinize uygun beslenme modellerini, diyetleri araştırabilir belki bu konularda uzmanlardan destekler alabilirsiniz. Bir diğer olasılık ise bu süreçte belki de yeni bir ev hayvanı alabilir ya da sahiplenebilirsiniz. Eğer varsa onun ihtiyaçları ile yakından ilgilenebilir, aşılar, tüy kesimi gibi işlerle ilgilenmeniz gerekebilir.