Yay – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu

27 Ocak haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Neptün etkileşimi ile özellikle dalgınlıklar, kafa karışıklığı içinde olabilirsiniz. Çok önemli kararlarınızı bu hafta vermememizi öneririm, hata yapma, yanılma payı büyük olabilir. Bu hafta hafiften depresif olabilirsiniz ama bu geçici bir etki. Bu arada alkol alımına ve ilaç kullanımına da dikkat edin, yan etkileri çok daha fazla açığa çıkabilir. Mücadele ettiğiniz konunun gücü kaybolabilir ya da enerjinizi boş meseleler için harcayabilirsiniz, dikkat edin.

Bu hafta Venüs ve Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs-Neptün etkileşimi ile daha çok evinizde, yuvanızda huzuru bulabilir, evinizde minik değişimler, boya, badana gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Daha çok yalnız kalmak isteyebilir, yaratıcı çalışmalar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Evinizi, yaşadığınız yeri güzelleştirmek için güzel bir hafta olacak sizler için. Ev içinde romantik atmosferler yaratmak, perdelerinizi değiştirmek, yeni koltuk takımı almak, evinize yeni süs eşyaları almak için de uygundur. Aile ve ortamınızda olası sorunları sevgi, yumuşaklık, hassasiyet ile çözebileceksiniz. Ya da bazılarınız hobi olsun diye eve tuval gibi bir şeyler alıp resim, boya çalışmaları yapabilir veya evinize resim, tablo alabilirsiniz. Yine hafta boyunca dostlarınızla, arkadaşlarınızla ortak spor-diyet programına dahil olabilirsiniz ama çok uzun soluklu olmayacaktır