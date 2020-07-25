Yay – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

27 Temmuz haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün ve Venüs etkileşimi ile iş ve kariyerinizle ilintili konularda özellikle kadın figürlerle, yöneticilerle ilişkilerde zorlanma, hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Kariyerinizle ilgili konularda gerçekçi olmayı elden bırakmamanız gerekiyor, fazlaca hayal kurmak bu konuda sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Riskli iş girişimlerinden, büyük yatırımlardan, yüksek miktarlı kredi ve borçlardan uzak durmakta yarar var. Özellikle ortaklaşa yeni projeler riskli olabilir. Bunun yanı sıra bir yakınızla, akrabanızla ilgili bir rahatsızlık, hastalık gibi haberler keyfinizi kaçırabilir ama bu çabuk atlatılabilecek bir şeydir. Mahkeme sonucu tazminat ve nafaka gibi konularda ödeme almakta gecikmeler meydana gelebilir. Özellikle finansal konularla ilgili çok daha fazla efor ve enerji sarf etmeniz gerekebilir. Sürpriz ve beklenmedik harcamalar yüzünden canınız biraz sıkılabilir. Bu harcamalar sağlıkla ilgili konularda olabileceği gibi, yakınınız, ortağınız, eşinizin bir takım yanlış kararları yüzünden de olabilir. Bu hafta sıkça çevrenizde gelişen olaylara karşı muhalif olabilirsiniz. Beklenmedik sürpriz hamilelikler, çocuklarla ilgili harcamalar oluşabilir.