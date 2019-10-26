Yay – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu

28 Ekim haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Eğer finansal anlamda bir beklentiniz yok ise bu Yeni Ay’da hayatın gizemli, ökült yanları ile daha çok ilgilenebilir, kendi içinize dönebilir, dinlenmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltı, korkular, rüyalar, mistik konular, felsefe ile ilgilenebilirsiniz. Fakat finansal anlamda risk almak için uygun zamanlar değil. Derin araştırmalar yapabilir, terapi alabilir, korkularınıza özellikle çözüm üretebilirsiniz. Biraz arkanızdan dönen dedikodular canınızı sıkabilir ama bunlara çok fazla takılmayın.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile sağlığınız konusunda istikrarsız zamanlar geçirebilirsiniz. Ya da daha önce denenmemiş, enteresan farklı tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz. İş hayatınızda ya da birlikte çalıştığınız kimselerle aranızda istikrarı bozan bir takım durumlar oluşabilir, iş ve çalışma ortamınızda kontrolünüz dışında ani değişimler meydana gelebilir. Bir ofis arkadaşınızın ani bir sağlık problemi olabileceği gibi, iş ortamınızda görev değişiklikleri de olabilir. Özellikle ani görev değişimleri dengenizi bozabilir. İş ortamınızda birlikte çalıştığınız kimselere karşı isyankar ve asi tavırlar sergilememeye özen göstermenizde yarar var.Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Burcunuzda seyahat edecek olan Venüs, sizi adeta bir mıknatısa çevirebilir, insanları sempatik yaklaşımınız ve sevecenliğiniz ile kolayca etki altına alabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde şans sizden yana olacak. Yalnız yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmelisiniz, çünkü Venüs bu dönemde size biraz kilo aldırabilir, tembellik de yaptırabilir. Daha sosyal olacağınız ve keyifli gelişmelerin olacağı bir süreç sizleri beklemekte. Yalnızlar kolayca partner bulabilir. İlişkisi olanlar için ise birlikte oldukları kişiler, hayatında daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 12. evinizde geri gidecek olan Merkür, kronik bir takım rahatsızlıkları tekrar nüksettirebilir, uzun zaman önce kaybettiğiniz değerli eski bir eşyayı bulabilirsiniz veya çocukluk döneminize ait bir takım eşya ve resimler ortaya çıkabilir. Bu dönemde fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösterin, çalınabilir. Eski ve üzeri örtülmüş bir takım konular yeniden gün yüzüne çıkabilir, bir takım dedikodular canınızı sıkabilir. Ama güzel yanı da, arkanızdan iş çeviren kişilerin işleri elinde patlayacaktır.