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Yay – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu

28 Eylül haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 27, 2020
Yay – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu
28 Eylül haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunun 9 derecesinde Şiron etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu dolunayın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. Mars / Satürn sert etkileşimi , hem özel hayatla ilgili konularda hem de finansal konular, borçlar, alacak- verecek konuları, krediler-ödemelerle ilgili konularda ciddi problemlere, krizlere, zorlanmalara işaret etmekte. Bu hafta kredi çekmek, finansal anlamda riskli yatırımlarda bulunmakta, lüks tüketim yapmak için pekte uygun bir hafta değil. Özel hayatınızda ise finansal konuları bağlayan durumlar yüzünden de sıkıntılar meydana gelebilir.

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