Yay – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu

28 Ocak haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Riskli işlere girişmek, finansal büyük yatırımlarda bulunmak için pek uygun değil. Para konusunda üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Fakat merak etmeyin çözüm de beraberinde gelecektir. Önemli olan sizin değişime açık olmanızdır.

Para konuları yüzünden kimsenin kalbini kırmayın ve bu konuda despot bir şekilde davranmayın. Venüs ve Uranüs etkileşim içinde olacaklar yaratıcılık gerektiren konularda rahatlıkla başarı elde edebileceksiniz. Yalnız olanlar, ayaklarınız yerden kesecek sürpriz bir aşkla sarsılabilirler. Bazılarınız ise şans oyunlarında minik kazançlar elde edebilirsiniz. Harika bir aşk durumu söz konusu! Çünkü aşk, güzellik, sanat, estetik, gezegeni Venüs burcunuzda ilerliyor. Aşkta heyecan verici bir süreç demektir bu. Fiziksel anlamda da güzelleşmek adına farklı, değişik metotlara da başvurabilirsiniz.