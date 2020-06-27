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Yay – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 27, 2020
Yay – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
29 Haziran haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs de destekleyici bir görünümde olacak. Finansal konular bu tutulmanın ilgi odağı olacak.

Kazançlarınızı artırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun. Bu tutulmada Uranüs'ün desteği sayesinde değişik, sıra dışı yatırım olanakları ile karşılaşabilirsiniz. Sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz bu dönemde. Parasal konularda risk almak isteyebilirsiniz ki alacağınız riskler sizler için kazançlı olacak. Fakat bu tutulma içinde Merkür ne yazık ki geri harekette olacak, bu yüzden hem özel hayatınız hem yatırımlar hem de kişisel kazançlarınızı ilgilendiren konularda çok aceleci kararlar vermeyin! Durun nefes alı,n bir sakin kafa ile değerlendirin ve nihai kararınızı 15 Temmuz’dan sonra bir zamanda verin. Yani Merkür Retrosunun bitimini beklemekte fayda var.

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