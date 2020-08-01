Yay – 3 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

3 Ağustos haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Uranüs sert etkili olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte teknoloji ve internet araçlarını kullanarak iletişim konularını hayatınızda daha görünür bir hale getirebilirsiniz. Kısa seyahatler gündeme gelebilir, yakın çevrenizle ve kardeşlerinizle daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Özellikle teknolojik ürünlerle ilgili araştırma yapıp, okuyabilirsiniz.

Öncelikle Dolunay ile birlikte spontane, plansız bir tatile bir seyahate çıkabilirsiniz. Hatta hoşlandığınız biri veya partneriniz varsa onunla da çıkabilirsiniz bu seyahate. Yaratıcılık, hobiniz olan bir konuda eğitim almaya da karar verebilirsiniz. Dolunay etkisi ile iş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. Birden fazla anlaşma, sözleşme durumları olabilir. İş anlamında üzerinizde her zamankinden çok daha fazla baskı ve sorumluluk hissedebilirsiniz ama bu süreçte patronlarla papaz olmamaya özen gösterin. Yine Dolunay etkisi ile internet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir, sosyal ağlar üzerinde daha aktif çalışmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir, web sitesi ya da blog açabilirsiniz. Birinci dereceden akrabalarınız, kuzenleriniz, kardeşlerinizin hayatlarında zorlu dramatik gelişmeler söz konusu olabilir ve sizin yardım etmeniz gerekebilir bu Dolunay haftasında. Trafik sorunlarına, trafik kazalarına da dikkat edin. Arabanızı çılgınlar gibi kullanmayın.

Merkür bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Artık tatil planlarınızı organize etme zamanı, yurt dışı için turları araştırabilirsiniz, yabancılar, ithalat, ihracat, alım, satım gibi konularla ilgili iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. 8. evinizde hareket edecek olan Venüs sayesinde, başkalarının finansal kaynaklarından daha rahat yararlanabileceksiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal konularında iyileşmeler gözlemeyebilirsiniz. Borç aradığınız anda kuracağınız iyi ilişkiler sayesinde rahatlıkla borç bulabileceksiniz. Yine bu tarihe kadar belki de ev, araba almak adına kredi çekmek için adımlar atabilirsiniz.