Yay – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

30 Temmuz haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü etkileşimi Mars ile Uranüs arasında meydan gelecek olan zorlu görünüm olacaktır. Hafta boyunca yakın çevreniz, kardeşlerinizle olan ilişkiler, komşular, iletişim, internet işleri, eğitim işleri stres kaynağı haline dönecek. Bu alanlarda başınıza bela almamaya özen gösterin.

Bu konularda tahammülünüz çok olmayabilir, normalde göz yumduğunuz konulara artık göz yummayabilirsiniz. Trafikte özellikle dikkat etmenizde fayda var, kazalara açık olabilirsiniz. Ya da arabanız birden, durup dururken arıza yapabilir ve ekstra masraf çıkartabilir. Eğitim görevlileri ile sert tartışmalardan kaçınmakta fayda var. Diğer yandan Merkür'de Aslan burcunda geri hareket etmekte ve 20 Ağustos’a kadar da devam edecek bu geri hareket. Özellikle seyahatlerde problemler oluşabilir, önemli anlaşma ve sözleşmelerinizi 20 Ağustos’tan sonrasına bırakmanızda fayda var.