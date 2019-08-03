Yay – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

5 Ağustos haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Hem tüm kişisel girişim ve çabalarınızın karşılığını alabileceğinize, hem yayıncılık, hukuksal konular, eğitim, yurt dışı bağlantılı işlerde şansınızın yaver gitmesine, hem de kariyer anlamında güzel fırsatlar ve kontaklar elde etmenize ve ticaretten yana şansa işaret etmektedir.

Bu hafta resmen 4 ayak üstüne düşeceksiniz sürekli! Karşınıza altın değerinde fırsatlar çıkabilir. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Artık tatil planlarınızı organize etme zamanı! Yurt dışı için turları araştırabilirsiniz. Yabancılar, ithalat ve ihracat, alım satım..vb konularla ilgili iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor.