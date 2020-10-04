Yay – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu

5 Ekim haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Riskli işlere girişmek, finansal büyük yatırımlarda bulunmak için pek uygun değil. Para konusunda üzerinizde baskı hissedebilirsiniz.

Fakat merak etmeyin çözümde beraberinde gelecektir. Önemli olan sizin değişime açık olmanızdır. Para konuları yüzünden kimsenin kalbini kırmayın ve bu konuda despot bir şekilde davranmayın. Mars haritanızın 5. Evinde seyahat edecek bu açıyla beraber. Özel hayat ve varsa çocuklarla ilgili konularda sizi biraz strese sokacak masraflar çıkabilir. Özel hayatınızda veya çocuklarınızla ilişkilerinizde despot ve kırıcı olmamaya özen gösterin. Hafta boyunca sizi mutlu edecek ve rahatlatacak işlere yönelin, kendinize vakit ayırın. Kendinizi değerli ve önemli hissettirecek temalarla ilgilenin. Size aksini hissettirecek kişilerden uzak durun.