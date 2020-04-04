Yay – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu

6 Nisan haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek, akabinde Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak ve Mars ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz, özellikle dijital platformlar üzerinden. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hobileriniz, özel hayatınız, aşk, çocuklarla ilgili konular daha da ön planda olabilecek hayatınızda. İletişim gücünüzü hayatınızın bu alanlarında daha aktif bir şekilde kullanmaya başlayabileceksiniz. Aşk anlamında eğer yalnızsanız daha flörtöz olabilirsiniz. Yeni hobiler elde edebilir, hayatın keyifli ve eğlenceli tarafları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Eğer işiniz yaratıcılık gerektiren, metin, reklam yazarlığı gibi bir iş ise oldukça orijinal fikirler uçuşabilir zihninizde. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm olacak. Günlük angarya, yapılması gereken işler ve sorumluluklardan artık size gına gelebilir, sinirleriniz bozulabilir, üstünüze çok da vazife olmayan işleri artık üzerinizden atabilirsiniz. Hafta boyunca sağlığınıza dikkat edin, özellikle kalp, dolaşım sistemi, tansiyon gibi durumlara. İş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilere karşı tahammülünüz azalabilir, hataları tolere edemeyebilirsiniz. İş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilere karşı isyan edebilir, bir kaşık suda fırtına kopabilirsiniz. İstifa etmeyin, kimseyi tepelemeyin, özellikle de müşterilerinizi.