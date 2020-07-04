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Yay – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

6 Temmuz haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Temmuz 4, 2020
Yay – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
6 Temmuz haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki etkileşim ile başlıyoruz. Evinizde yapmayı planladığınız romantik dokunuşlar için aslında tam zamanı, boya, badana, eşyaların değişimi gibi. Ailenizden gelecek olan güzel desteklere de işaret etmekte.

Evinizde veya ofisinizde su tesisatı sorunları oluşabilir. Banyo, tuvalet, mutfağı yeniden bir elden geçirmeniz gerekebilir. Ya da diyelim ki yeni bir yer satın alacaksınız, alacağınız yerin tesisatını bir ustaya göstermeden, kontrol etmeden almayın. Ya da kiralama yapacaksanız da aynı şekilde evi veya ofisi iyice gözden geçirtin. Evinizi yeniden düzenlemek, boyamak, evin şeklini, görüntüsünü değiştirmek, evinize yeni eşyalar, mobilyalar almak içinde uygun bir zamanda olacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgilenmek sağlıklarına özen göstermek zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir.

Burç Yorumları

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