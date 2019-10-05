Yay – 7 Ekim Haftalık Burç Yorumu

7 Ekim haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ve Satürn’ün zorlu görünümü ile başlıyoruz. Özelikle hafta boyunca arkadaşlarınızla iletişim kurmakta zorlanabilir, farkında olmadan onların kalplerini kırabilirsiniz. Dostlarınızla aranızda duygusal gerilimler baş gösterebilir. Bazı dostlarınız, sizin fikirlerinize çok ihtiyacı olabilir. Onlara gözüm ablalık yapabilir, tavsiyeler vermeniz gerekebilir. Bu tavsiyeleri verirken, kırıcı olmamaya özen gösterin. Özellikle parasal konulardan yana bu hafta yüzünüz pek gülmeyebilir, finansal işleriniz engellere takılabilir. Ekonomik olarak kendinizi güvende hissetmeyebilirsiniz. Kendinize bu anlamda çeki düzen vermeli, ekonomik gerçeklerinizden kaçmamalısınız.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 1 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, özel hayatınızı ve ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir süreç olacak, Venüs 12. evinizde hareket ediyor olacak, yani halk dilinde “Kısmetim kapalı” dendiği bir dönemde diyebiliriz. İlişkisi olanlar minik krizlerle mücadele etmeleri gerekebilir, ilişkisi olmayanlar ise pek de herkes tarafından onay verilmeyen, platonik ilişkiler içine çekilebilirler. Yine bu dönem genital bölgeniz hassas olabilir, ağrılar, kaşıntılar oluşabilir. Sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz. Veya bir diğer olası etkisi ise, gizli ilişkiler içine çekilebilir ve etrafınızdaki kişilere bundan pek bahsetmek istemeyebilirsiniz.

Bu hafta Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.

Bu Dolunay’da Güneş ve Plüton’un etkileşimi ile bir dostunuzla aranızda ödeme, borç, alacak – verecek gibi para ile ilgili bir mevzu oluşabilir. Olası bu konu ile ilgili bir sorunu çok fazla büyütmemeye özen göstermekte yarar var. Bunun yanı sıra hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir. Fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var. Dolunay’a Jüpiter'in de güzel bir kontağı olacak; hedeflerinize ve isteklerinize daha kolay ulaşabilecek, yeni eğitimlere başlayabilecek, atacağınız adımlarda dört ayak üstüne düşebilecek, kendinizi oldukça şanslı ve mutlu hissedebilirsiniz.