Yay – 7 Eylül Haftalık Burç Yorumu

7 Eylül haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gezegen etkisi Mars'ın geri hareketine başlaması olacak. Mars 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar devam edecek bu geri hareket.



Mars, sizin 5. evinizde geri gidecek, bu da aşk, çocuklar ve hobilerinizi ilgilendiren alan demektir. Bu süreçte yalnız olanların olası başlayacakları yeni ilişkileri biraz problematik olabilir. İlişki bir türlü kendini gösteremeyebilir, ilerlemeyebilir veya ilişkide cinsel anlamda bir takım problemler nüksedebilir. Olası diğer bir senaryo da eski sevgilinin peşi sıra hortlamasıdır. Ancak unutmamak gerekir ki Retro zamanı gelen bir sevgiliye pek güven olmaz ve geldiği gibi gidebilir de. Adımları dikkatli atmakta yarar var. Retro dizayn, yaratıcı çalışmalar yapmak için harika bir süreçtir, yaratıcılığınız tavan yapabilir. Bu geri gidiş döneminde özellikle ilişkilerinizde korunmaya özen gösterin. Özellikle sürekli ilişkileri olmayanlar için söylüyorum, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla uğraşabilme ihtimaliniz olduğunu gökyüzü fısıldamakta. Ve gelelim biraz da çocuklarla ilgili konulara. Çocuk sahibi olanlar onların bu süreçte daha sık hasta olduklarına tanık olabilirler veya daha içe kapanmaya başladıklarını görebilirler, çocuklarınız biraz daha sinsice hareket etme eğilimine girebilirler. Bu dönemde özellikle eğlenceli, normalde karlı gibi görünen işlere girişirken dikkat edin, umduğunuzu bulmakta zorlanabilirsiniz. Yaratıcı, ilham gerektiren bir takım işlerde çalışıyorsanız eğer bir süreliğine kendinizi bataklığa saplanmış hissedebilirsiniz. Dert etmeyin ve panik yapmayın.