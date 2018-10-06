Yay – 8 Ekim Haftalık Burç Yorumu

8 Ekim haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile sezgileriniz, varsa bir takım psişik yeteneklerinizde artışlar meydana gelebilir. Yalnız iletişim, kendinizi ifade etme ile ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir.

Bu dönem zihnen düşünmek, organize etmek, hayal etme zamanı, ama bunları fiziksel dünyaya aktarmakta zorlanabilirsiniz. Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Dostluklarınızın, arkadaşlıklarınızın bir nevi testten geçeceği bir zaman olacak. Bir dostunuzla aranızda para ile ilgili bir mevzu oluşabilir, ödeme, borç alacak verecek ile ilgili. Olası bu konu ile ilgili bir sorunu çok fazla büyütmemeye özen göstermekte yarar var. Bunun yanı sıra hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir, fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var.