Yay – 8 Haziran Haftalık Burç Yorumu

8 Haziran haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş işe Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. İkili ilişkiler, ortaklıklar, partner ilişkilerinde güven zedelenmesi, hayal kırıklığı, istediğinizi elde edememe gibi durumlar söz konusu olabilir. Hafta boyunca yetiştirilmesi gereken işler ve sorumluluklar yüzünden yorgun düşebilir, stresli zamanlar yaşayabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklarda üzerinize düşen görevleri zamanında yerine getirmeli, sorumluluklardan kaçmamalısınız. Kariyeriniz konusunda gerçekçi adımlar atmalı, boş hayaller peşinde koşmamalısınız. Bu hafta gerçeklerle, hayallerin kapışma haftası olacak bir nevi.

Bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım-satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat. Evinizde veya ofisinizde su tesisatı sorunları oluşabilir. Banyo, tuvalet, mutfağı yeniden bir elden geçirmeniz gerekebilir. Ya da diyelim ki yeni bir yer satın alacaksınız, alacağınız yerin tesisatını bir ustaya göstermeden, kontrol etmeden almayın. Ya da kiralama yapacaksanız da aynı şekilde evi veya ofisi iyice gözden geçirtin. Ebeveynlerinizle ilgilenmek sağlıklarına özen göstermek zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir. Özellikle aile, yerleşim, gayrimenkul, eğitim, araba ile ilgili konularda işler tam da istediğiniz gibi gitmeyebilir. Aile ile ilgili konularda hayal kırıklığı olabilir, parasal konuları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir. Gayrimenkul ile ilgili konularda veya aile ile ilgili konularda gerçeklerden uzak hayalci bir şekilde davranabilirsiniz. Olayları yanlış değerlendirebilirsiniz. Ailede rahatsızlıklar, hastalıklar söz konusu olabilir.