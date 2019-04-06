Yay – 8 Nisan Haftalık Burç Yorumu

8 Nisan haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Venüs ile Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile daha çok evinizde yuvanızda huzuru bulabilir, evinizde minik değişimler, boya, badana gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Daha çok yalnız kalmak isteyebilir, yaratıcı çalışmalar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelmek isteyebilirsiniz.

Evinizi, yaşadığınız yer güzelleştirmek için güzel bir hafta olacak sizler için. Ev içinde romantik atmosferler yaratmak, perdelerinizi değiştirmek, yeni koltuk takımı almak, evinize yeni süs eşyaları almak için de uygundur. Aile ve ortamınızda olası sorunları sevgi, yumuşaklık, hassasiyet ile çözebileceksiniz. Ya da bazılarınız hobi olsun diye eve tuval..vb bir şeyler alıp resim, boya çalışmaları yapabilir veya evinizde resim, tablo alabilirsiniz. Yine hafta boyunca dostlarınızla, arkadaşlarınızla ortak spor ve diyet programına dahil olabilirsiniz, ama çok uzun soluklu olmayacaktır. Hafta boyunca Güneş ile Satürn arasında da zorlu bir görünüm olacak. Para, finans, bütçe konuları yaşamınızın sıkıntılı anları olabilecek. Para yüzünden gerilebilir, ödemeler gelmeyebilir, para yüzünden tartışmalar yaşamaya açıksınız, dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu hafta riskli yatırımlar için hiç uygun değil, borç vermek ve almak için de! Para yüzünden ne kendinizi ne de bir başkasını kırın, bu konularda her türlü fikre ve desteğe açık olun, gereksiz yere insanlara acıyıp para kaybetmeyin ve kandırılmayın.