Yay – 8 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

8 Temmuz haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile başlıyoruz. Günlük angarya, yapılması gereken işler ve sorumluluklardan artık size gına gelebilir, sinirleriniz bozulabilir, üstünüze çok da vazife olmayan işleri artık üzerinizden atabilirsiniz. Hafta boyunca sağlığınıza dikkat edin. Özellikle kalp, dolaşım sistemi ve tansiyon gibi durumlara…

İş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilere karşı tahammülünüz azalabilir, hataları tolere edemeyebilirsiniz. İş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilere karşı isyan edebilir, bir kaşık suda fırtına kopabilirsiniz. İstifa etmeyin, kimseyi tepelemeyin, özellikle de müşterilerinizi. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da sert bir görünüm oluşacak. Özellikle finansal konularda büyük ciddi riskler almak için pek uygun bir hafta değil, burada bir para kaybı söz konusu olabilir veya en iyi ihtimalle bir müşteri. Finansal anlamda önemli bir krizi çözmeniz, bir borcu acilen kapatmanız gerekebilir. Bu hafta harcamalar, para, kazançlar, borçlar, ödemeler, nafaka ile ilgili konular, mirasla ilgili konular üzerine odaklanmanız gerekebilir. Parasal konular yüzünden epey gerilebilirsiniz. Hafta boyunca parasal konular yüzünden kimseyle tartışmamaya, kavga etmemeye özen gösterin. Değerli eşyalarınız, ziynetleriniz, anahtarlarınız kaybolabilir, çalınabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Hafta boyunca kendinizi çok daha önemli ve değerli hissetmek isteyeceksiniz. Ama bunu yaparken takıntılı ve baskıcı bir tavırda yapmamanızda fayda var.

Güneş/Neptün etkileşimi ile evinizde yapmayı planladığınız romantik dokunuşlar için aslında tam zamanı. Boya, badana, eşyaların değişimi gibi. Ailenizden gelecek olan güzel desteklere de işaret etmekte. Ve bu hafta Merkür Aslan burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve tam 3 hafta sürecek. 9. evinizde geri gidecek olan Merkür, olası yapacağınız tanıtım ve pazarlama etkinliklerinden yeteri kadar verim elde edememenize neden olabilir. Eğer seyahate çıkacaksanız biletinizi tekrar kontrol edin, Merkür Retrolarında sıkça rastlanan bir durum ise bagaj fişlerinin karışması veya bavulların kaybolmasıdır dikkat etmekte yarar var.

Bu tarih aralığında başladığınız eğitimleri, kursları devam ettirmekte zaman zaman zorlanabilirsiniz. Eğer ithalat ve ihracat işleri ile ilgileniyorsanız sipariş alışverişlerinde, ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir, mailing sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer öğrenci iseniz sınav zamanı kafanızı toplamakta zorlanabilir veya sınav kağıdınızın değerlendirmesinde hatalar olabilir.