Yay – 9 Aralık Haftalık Burç Yorumu

9 Aralık haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hedeflerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz, kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. İletişim hayatınızın temelinde yer alacak, önemli anlaşmalar sözleşmeler imzalayabilirsiniz, iletişim araçları satın alabilirsiniz.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn birlikte hareket edecekler. Finansal konularda bazı kısıtlamalar, engeller söz konusu olabilir. Paranın adeta bereketi yok gibi hissedebilirsiniz. Maddi açıdan risk almak ya da yatırım yapmak için uygun bir hafta olmayabilir. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. İlişkiler için “Tamam mı devam mı” Sorusuna yanıt aranacağı zamanlar! Hem önemli hem de özel iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise Dolunay desteği ile bitebilir de. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat.

Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Biraz dikkatli olmanızda yarar var, söyledikleriniz, tavırlarınız, davranışlarınız karşınızdaki kişiler tarafından yanlış algılanabilir, eleştirilebilirsiniz. Bunun yanı sıra hassas ve alıngan olabilir, direk duygusala bağlayabilirsiniz bu hafta. Jüpiter ile Uranüs arasında dinamik ve olumlu bir görünüm olacak. Bu ikili büyük fırsat ve şanslarla ilgilidir! Şansın ayağınıza geleceği konular daha çok maddi konularla ilgili olacaktır. Birden geliri harika bir iş teklifi ile karşılaşabilir, büyük bir projenin içine çekilebilir, büyük bir müşteri ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Her şekilde maddi açıdan büyük fırsatlar sizleri bekliyor!