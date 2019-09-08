Yay – 9 Eylül Haftalık Burç Yorumu

9 Eylül haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati sürecinde; sizleri oldukça sosyal, o parti senin bu parti benim, arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak. Arkadaşlarınızın fikirleri görüşleri bu dönem sizler için oldukça önem kazanacak, keza sizinde fikirleriniz onların yaşamlarında yol gösterici olabilecektir. Oldukça nazik, kibar iletişim becerilerinizle insanları bir araya getirebilir hatta küsleri bile barıştırabilirsiniz.

Bu hafta Venüs de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 8 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte; sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan oldukça fayda ve destek görecek, daha sosyal olacak, yeni sosyal ortamlar içine girecek, yeni insanlarla tanışacaksınız. Eğlence hayatı ve biraz daha parti, davet konser gibi etkinliklere çok daha fazla vakit ayırabileceksiniz. Yalnız olanlar yeni tanışacakları veya girecekleri sosyal ortamlarda minik yakınlaşmalar yaşayabilirler. Dostlarınız, arkadaşlarınız ile olan problemlerin üstesinden çok rahat bir şekilde gelebileceksiniz. İş hayatında kazandığınız gelirleri de arttırabilecek, üstlerinizden güzel destekler alacaksınız. Bazı dostlarınız ve arkadaşlarınız size partner bulmanız açısından arabuluculuk yapabilirler.

Bu hafta Balık burcunda zorlu bir Dolunay meydana gelecek. Mars, Neptün ve Jüpiter'in işin içinde olduğu özel bir açı kalıbı ile birlikte. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım ve satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat. Dolunay su grubundan bir burç olan Balık burcunda olacağından, evinizde veya ofisinizde su tesisatı sorunları oluşabilir. Banyo, tuvalet ve mutfağı yeniden bir elden geçirmeniz gerekebilir. Ya da diyelim ki yeni bir yer satın alacaksınız, alacağınız yerin tesisatını bir ustaya göstermeden, kontrol etmeden almayın. Kiralama yapacaksanız da aynı şekilde evi veya ofisi iyice gözden geçirtin. Bir de bu Dolunay zamanı evinizi yeniden düzenlemek, boyamak, evin şeklini, görüntüsünü değiştirmek, evinize yeni eşyalar, mobilyalar almak için de uygun bir zamanda olacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgilenmek sağlıklarına özen göstermek zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir.

Mars, Neptün ve Jüpiter ile birlikte bu etkileşim, abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir. Kendinizi epey şanslı hissedip düşüncesizce riskler alabilirsiniz ama yapmayın. Özellikle aile, yerleşim, gayrimenkul, eğitim, araba ile ilgili konularda işler tamda istediğiniz gibi gitmeyebilir. Aile ile ilgili konularda hayal kırıklığı olabilir, parasal konuları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir. Gayrimenkul ile ilgili konularda veya aile ile ilgili konularda gerçeklerden uzak hayalci bir şekilde davranabilirsiniz. Olayları yanlış değerlendirebilirsiniz. Ailede rahatsızlıklar, hastalıklar söz konusu olabilir. Alkol kullanımına da dikkat edilmesinde yarar var. Tembelliğe eğilim artabilir, elinizi hiçbir işe sürmek istemeyebilirsiniz. Yapmayın, harekete geçin ama temkinli olun.