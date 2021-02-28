Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yay Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

Yay Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

1-7 Mart 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
28 Şubat 2021
Yay Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

Toplumsal statünüzde, kariyerinizde yeni haberler ve kararlar gündeme gelecek.

Yeni girişimler, teklifler, maaş artışları, iş bitişleri ya da başlangıçları söz konusu olabilir. Mesleğinize dair yeni atılımlarda bulunabilirsiniz. Yaşamınızda değiştirmek istediğiniz her alanda harekete geçeceksiniz. Yöneticilerinizden, otorite figürü konumdaki kişilerden destek görebilirsiniz. Dolunay problemli bir ilişkinin bitimi, ayrılık ya da aile kurma gibi yeni olayları meydana getirebilir. Yer ve ev değişimleri söz konusu olabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
18 Şubat – 20 Mart Güneş Balık burcunda: Gri bulutlar dağılıyor
Satrün – Uranüs karesi: Ben eski ben değilim
11 Şubat Kova Yeniayı: Değişim dalgası