Yay Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

Toplumsal statünüzde, kariyerinizde yeni haberler ve kararlar gündeme gelecek.

Yeni girişimler, teklifler, maaş artışları, iş bitişleri ya da başlangıçları söz konusu olabilir. Mesleğinize dair yeni atılımlarda bulunabilirsiniz. Yaşamınızda değiştirmek istediğiniz her alanda harekete geçeceksiniz. Yöneticilerinizden, otorite figürü konumdaki kişilerden destek görebilirsiniz. Dolunay problemli bir ilişkinin bitimi, ayrılık ya da aile kurma gibi yeni olayları meydana getirebilir. Yer ve ev değişimleri söz konusu olabilir.