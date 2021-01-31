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Yay Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Yay Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

1-7 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
31 Ocak 2021
Yay Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Plan ve programlarınızda aksaklıklara hazır olun. Yazılı sözlü iletişime mesajlaşmalara, maillerinize bu dönem ekstra dikkat edin.

Yanlış anlaşılmalara açık bir evredesiniz. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle iletişim problemlerine dikkat edin. Unutkanlık sizi bu dönem etkileyebilir, konsantrasyon problemleri yaşanabilir. Yeni eğitimlere başlamayı düşünüyorsanız tatmin etmeyebilir. Var olan eğitimlerde ise gecikme ve aksilikler ortaya çıkabilir. Ticari konularda müşterilerinizle, ortaklıklarınız varsa işlerinizde aksamalar yaşanabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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