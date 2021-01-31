Yay Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Plan ve programlarınızda aksaklıklara hazır olun. Yazılı sözlü iletişime mesajlaşmalara, maillerinize bu dönem ekstra dikkat edin.

Yanlış anlaşılmalara açık bir evredesiniz. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle iletişim problemlerine dikkat edin. Unutkanlık sizi bu dönem etkileyebilir, konsantrasyon problemleri yaşanabilir. Yeni eğitimlere başlamayı düşünüyorsanız tatmin etmeyebilir. Var olan eğitimlerde ise gecikme ve aksilikler ortaya çıkabilir. Ticari konularda müşterilerinizle, ortaklıklarınız varsa işlerinizde aksamalar yaşanabilir.