Yay Haftalık Burç Yorumu / 1 Kasım – 7 Kasım 2021
1 Kasım – 7 Kasım 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yeniay gizli beklenmedik olayları, sırları ortaya çıkartabilir. Çalışma ortamınızda duyacağınız bir dedikodu, arkanızdan dönen dolaplarla yüzleşebilirsiniz.
Kariyerde ani ayrılıklar, günlük koşullarınızda beklenmedik durumlar, mecburi pozisyon değişimleri, birlikte çalıştığınız kişilerle yol ayrımları meydana gelebilir. Çevrenizin gerçek yüzünü görebilir, gündeminizde dava, mahkeme gibi konular varsa sürpriz sonuçlar meydana gelebilir. Psikolojik ve fiziksel sağlığınıza özen gösterin, zararlı alışkanlıkları bırakmak için harekete geçin. Yılın son 2 ayında yaşamınızdaki fazlalıkları atmak isteyebilirsiniz.