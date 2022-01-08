Yay Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022

10 Ocak – 16 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür'ün geri hareketi iletişim alanınızda sizi zaman zaman yorabilir. Kardeş, arkadaş, akraba ve komşularınızla ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, ifade eksikliği yaşayabilirsiniz.

Zihniniz bu dönem karışacaktır. Yazılı sözlü yazışmalar, mail ve mesaj trafiğinize dikkat etmeli, doğru mesajı doğru kişiye attığınızdan emin olmalısınız. Bilgi hırsızlıklarına dikkat edin. Ticari girişimler, müşterilerle aksilikler meydana gelebilir. Yeni imzalardan kaçının. Yazmak çizmek, plan ve projelerde dağınıklık, öğrenciyseniz eğitim ve sınavlarınızda aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Kısa seyahatler yapacaksanız, iyi organize olmalısınız.