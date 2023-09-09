Yay Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Eylül 2023

11-17 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Meslek hayatınızda durgunluk ve yavaşlama ayın ikinci yarısı itibariyle sona eriyor. Merkür retrosunun bitimiyle artık yenilik, görev değişimi, işinizdeki beklentilerin yerini bulması mümkün. Yeni projelere dahil olabilir, terfi alabilir, kariyerde farklı bir yol arayışına girebilirsiniz.

Eğitim, öğrenim alanında şanslı bir dönem. Yeni bir eğitime başlayabilir, eğitim verebilir, çeşitli kurslara katılabilir, seyahat planları yapabilirsiniz. Görev yükünüz ve koşturmanız artabilir, ancak çabanızın karşılığını görebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in retro hareketi aslında yılsonuna kadar yarım kalmış konuları toparlamanız adına size şanslar sunacak. Uykunuza, beslenmenize özen gösterin. İşinizi değiştirebilir, çalışma koşullarınızı iyileştirebilirsiniz.