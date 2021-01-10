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Yay Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Yay Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

11-17 Ocak 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
10 Ocak 2021
Yay Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

İş ortamınız, kariyeriniz, çalışma koşullarınız ay boyu mercek altında olacak.

Mars üstlerinizle ilişkilerde, iş arkadaşlarınızla iletişimde gerilimleri ortaya çıkarabilir. İş hayatınızda sorumluluklarınız artıyor. Çalışmıyorsanız günlük işleriniz sizi fazlasıyla yorabilir. Ekip çalışmalarında gerginlikler, planlarınızın yolunda gitmemesi gibi aksaklıklar yaşanabilir. Özellikle ay ortasından itibaren ani iş ayrılıkları, yaşamınızda beklenmedik gelişmeler ortaya çıkabilir. Sağlığınıza dikkat edin.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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