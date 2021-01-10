Yay Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

İş ortamınız, kariyeriniz, çalışma koşullarınız ay boyu mercek altında olacak.

Mars üstlerinizle ilişkilerde, iş arkadaşlarınızla iletişimde gerilimleri ortaya çıkarabilir. İş hayatınızda sorumluluklarınız artıyor. Çalışmıyorsanız günlük işleriniz sizi fazlasıyla yorabilir. Ekip çalışmalarında gerginlikler, planlarınızın yolunda gitmemesi gibi aksaklıklar yaşanabilir. Özellikle ay ortasından itibaren ani iş ayrılıkları, yaşamınızda beklenmedik gelişmeler ortaya çıkabilir. Sağlığınıza dikkat edin.