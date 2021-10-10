Yay Haftalık Burç Yorumu / 11 Ekim – 17 Ekim 2021

11 Ekim – 17 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Pozitif enerji dolu ve iyimserdir. Olumsuz düşüncelerden uzak kalmak ve her şeyin yoluna gireceğini umut ederek yoluna devam eder.

Motivasyon duygusu onun için önemlidir. Din ve felsefi konulara karşı merakı vardır. Entelektüeldir. Özgürlüğüne düşkündür. Hayata olumsuz bakan negatif insanların yanında barınamaz. Günlük programı dolu ajandası hep yanında olabilir. Doğa ve hayvanlarla olmak ruhuna iyi gelebilir. Maceracıdır. Zaman zaman patavatsız olabilir. Seyyah ruhu vardır. Gezmeyi ve uzun yolculukları çok sever.