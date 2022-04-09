Yay Haftalık Burç Yorumu / 11 Nisan – 17 Nisan 2022

11 Nisan – 17 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ev ve yuvanızda değişimler, aile ilişkileri gündeminizde olacak. Ebeveynlerle ilgili konular, taşınmak, ev, arsa almak, satmak gibi konular öne çıkacaktır.

Yaşam alanınızda tadilat, tamirat, dekore etmek gibi değişimler yapabilirsiniz. Bekârsanız evlilik kararı verebilir, evliyseniz çocuk sahibi olabilirsiniz. Bu dönem kendinize bir yön belirleyin. Aileden gelen maddi imkanlar, miras gibi imkânlarla karşılaşabilirsiniz. Kavuşum aile büyüklerinin sağlık ve bakım sorunlarını ortaya çıkartabilir. Ertelediğiniz sağlık konuları varsa kontrollerinizi yaptırın.