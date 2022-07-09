Yay Haftalık Burç Yorumu / 11 Temmuz – 17 Temmuz 2022
11 Temmuz - 17 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Parasal kaynaklar, bütçenizle ilgi bazı dönüşümler yaşanabilir. Kazançlarınızla ilgili tıkanıklık hissedebilirsiniz. Harcamalar bu dönem artabilir.
Kariyerde yeni iş arıyorsanız, dolunay size bazı yeni iş görüşmelerini ve iş imkânlarını karşınıza getirebilir. Borç, alacak konularına bu dönem dikkat etmelisiniz. Gelir ve masraflarınızla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Gayrimenkul alım satımı, yatırımlar, ailevi mülkler alanında fırsatlar gelebilir.