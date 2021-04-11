Yay Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Sosyal hayatınız renkleniyor. Seyahat planları yapabilirsiniz. Yeni aşk ve flörtler başlayabilir, yeni tanışmalar meydana gelebilir.

Çocuklarınızın hayatıyla ilgili güzel haberler, ya da çocuk sahibi olmaya karar vermek, hamilelik, doğum haberleri de gündeme yerleşebilir. Hobileriniz, yaratıcılığınız, spor, iş ve ortaklıklar konusunda da güzel etkiler altında olacaksınız. Toplumsal duruşunuzda iş ve bireysel anlamda dikkat çekeceğiniz bir Yeniay. Çevrenizden destek göreceksiniz. Maddi konularda sağlam ve uzun vadeli hareket edin.