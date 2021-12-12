Yay Haftalık Burç Yorumu / 13 Aralık – 19 Aralık 2021
13 Aralık – 19 Aralık haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
19 Aralık- 30 Ocak Venüs retrosu maddi evinizde geriliyor. Finansal anlamda harcamalara dikkat edin.
Lüks, gereksiz alışverişlerden kaçının, hesap kitap hatalarına karşı temkinli olun. Unutulmuş ödemeler, sürpriz borçlarla karşılaşabilirsiniz. Retro'nun size iyi haberi beklediğiniz bir para varsa elinize geçebilir. Mesleki konularda yavaşlama, sözleşme, anlaşmalarda gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Geçmiş başvurulardan geri dönüşlerle karşılaşabilirsiniz, 30 Ocak'tan önce işe girmeyin, girecekseniz sözleşmenizi iyi gözden geçirin. Değerli eşyalarınızın kaybına karşı dikkatli olun.