Yay Haftalık Burç Yorumu / 13 Eylül – 19 Eylül 2021

13 Eylül – 19 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Venüs Akrep yolculuğu ruhsal ve fiziksel sağlığınıza vurgu yapacak. Ertelediğiniz sağlık sorunları, kronik rahatsızlıklar varsa tedavi yoluna gidebilirsiniz.

Bu süreçte endişeleriniz, korkularınız ve takıntılarınız artabilir, kendinizi geri plana çekmek isteyebilirsiniz. Arkanızdan çevrilen dedikodular ve gizli işlerle çeşitli yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Platonik ve gizli aşklar, var olan ilişkilerde ise kıskançlık ve tutku fazlasıyla gündeme gelebilir. Harcamalarınıza dikkat edin.