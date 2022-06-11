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Yay Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022

13 Haziran – 19 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma: 08:46 - 11 Haziran 2022 Güncellenme:
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Yay Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022

Dolunay burcunuzda. Dikkat çekecek, fark edileceksiniz. Yıl genelinde planladığınız, olmasını istediğiniz hedeflerinizi hayata geçirebilir, ertelediğiniz konuları sonuçlandırabilirsiniz.

Fiziksel görünüm, imajınızda değişimler yapmak isteyebilir, kariyerinizde yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili beklentiler gerçekleşebilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Kimileriniz için yer değişimleri meydana gelebilir. Kariyerde önemli destekler alabilirsiniz. Sağlığınıza özellikle bağışıklığınıza dikkat edin.

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